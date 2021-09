Home

Rosignano, FdI interviene su segnalazioni di mancate manutenzioni al sistema di drenaggio delle acque pluviali

21 Settembre 2021

Rosignano Marittimo (Livorno) 21 settembre 2021

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Fabio Niccolini e Stefano Scarascia hanno ricevuto numerose segnalazioni circa le mancate manutenzioni al sistema di drenaggio delle acque pluviali ed osservano in merito:

è prevedibile che, come accade da sempre, nel prossimo, imminente autunno si verificheranno fenomeni di pioggia anche molto intensa

Oggi è di gran moda invocare ad ogni acquazzone che vada oltre i quindici minuti aggettivi roboanti quali “eccezionale”, “imprevedibile”, oppure espressioni tipo “è dovuto al riscaldamento atmosferico”, “siamo tutti responsabili”, “un tempo non era così”, “non ci sono più le stagioni”

Pur auspicando che il nostro territorio resti esente da fenomeni che siano veramente estremi ed eccezionali sotto il profilo della statistica meteorologica, ci preoccupiamo che non siano gli avvenimenti meteo totalmente prevedibili a creare gravi danni sia ai singoli che alla Comunità territoriale

Molto spesso le cause di danni si sono rinvenute nelle mancate manutenzioni sistematiche e puntuali degli strumenti atti a contenere e governare le precipitazioi anche molto intense.

A seguito delle segnalazioni e delle considerazioni espresse, i due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia al fine di tutelare il territorio ed i cittadini, chiedono al sindaco e agli assessori competenti se:

1 – è stato predisposto un piano razionale su tutto il territorio di revisione ed eventuale bonifica e disostruzione delle caditoie in modo da assicurare il miglior drenaggio possibile delle acque meteoriche?

2 – è stato predisposto un piano razionale su tutto il territorio di ripulitura degli argini di fossi e terrenti e dei corsi d’acqua in genere e dei relativi ponti?

3 – è stata intrapresa analoga iniziativa quanto ai numerosi fossati adiacenti le carreggiate stradali?

4 – laddove le responsabilità manutentive non siano direttamnte riconducibili all’Amministrazione Comunale sono stati sollecitati e messi in mora gli Enti/Società controllate/Consorzi/Privati a ciò specificamente tenuti per legge o per contratto?

