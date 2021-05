Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Rosignano festeggia i 100 anni della Croce Rossa e illumina il castello Pasquini

Castiglioncello

7 Maggio 2021

Rosignano festeggia i 100 anni della Croce Rossa e illumina il castello Pasquini

Adesione del Comune di Rosignano Marittimo alle celebrazioni per i 100 anni della Federazione Internazionale Croce Rossa

Livorno 7 maggio 2021

Sabato 8 maggio 2021 si festeggia la Giornata Mondiale della Croce Rossa, istituita in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, per celebrare l’enorme sforzo dei volontari della Croce Rossa Italiana, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che quotidianamente portano avanti, senza sosta.

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, infatti, migliaia di volontari e operatori sono impegnati in ogni angolo del Paese, per sostenere le persone più vulnerabili, con fragilità sociali e sanitarie, per trasformare questa emergenza epocale in quello che i volontari chiamano “Tempo della Gentilezza”.

Su tutto il territorio nazionale, sono molte le iniziative che in questi giorni i Comitati della Croce Rossa stanno portando avanti per celebrare il centenario della fondazione della Federazione Internazionale della Croce Rossa

Una di queste è la consegna alle Amministrazioni Comunali di una bandiera della Croce Rossa da esporre fuori dai palazzi comunali fino al 12 maggio.

E così, mercoledì 5 maggio, una delegazione della Croce Rossa si Rosignano ha fatto visita al Sindaco Daniele Donati per consegnargli il vessillo che è stato subito esposto fuori dal Castello di Rosignano Marittimo, insieme al Tricolore e alla bandiera dell’Unione Europea.

Si tratta di un segnale tangibile e visibile per tutti i cittadini dell’impegno e dell’ausilio che la CRI offre alle istituzioni pubbliche.

Per ricordare i 100 anni dalla fondazione della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, l’Amministrazione Comunale ha inoltre deciso di illuminare di rosso il Castello Pasquini di Castiglioncello nella notte tra i giorni 7 e 8 maggio, a partire dalle ore 19:00 circa.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin