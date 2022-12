Home

Provincia

Rosignano, giochi di luci e immagini natalizie al porto per creare un’atmosfera magica e aprirsi al territorio

Provincia

14 Dicembre 2022

Rosignano, giochi di luci e immagini natalizie al porto per creare un’atmosfera magica e aprirsi al territorio

Rosignano (Livorno) 14 dicembre 2022

Un porto illuminato per le feste, giochi di luci e immagini natalizie per creare un’atmosfera magica e aprirsi al territorio

La scorsa settimana si era illuminata per prima la facciata della torre rivolta verso Castiglioncello. Da ieri sera c’è anche Babbo Natale con le stelle sulle pareti rivolte verso il parcheggio che accoglie i visitatori, pacchi di natale, fiocchi di neve blu e tanti affascinanti giochi di luce all’interno del borgo commerciale. Un’atmosfera suggestiva che allieterà tutte le festività natalizie a Marina Cala de’ Medici.

Una delle tante iniziative che hanno l’obiettivo di rendere il porto vivo e attrattivo sia in queste settimane che durante tutto l’anno.

“Il porto – spiega infatti l’amministratore delegato e anche vicepresidente Yacht Club Cala de’ Medici Matteo Italo Ratti – continua con il suo percorso di integrazione con il territorio per diventare una delle piazze di aggregazione della costa degli Etruschi. Per queste festività, attenti da sempre alla tematica del risparmio energetico, abbiamo deciso di ridurre alcune illuminazioni accendendo però i proiettori che da ieri sera stanno creando un’atmosfera veramente magica ed unica.

Valorizziamo la nostra struttura attuando allo stesso tempo politiche di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale”.

“Vogliamo aprirci il più possibile al territorio creando un legame con la comunità e con le altre realtà che lo rendono vivo – aggiunge – per cui stiamo offrendo anche una serie di eventi gratuiti nei weekend con l’obiettivo di trascorrere da noi delle piacevoli giornate. Invito per questo chiunque voglia proporci eventi e manifestazioni a contattarci.

Penso alle scuole di musica e di danza ma anche, ad esempio, alle associazioni sportive. La nostra piazza è aperta e accogliente”.

Il prossimo weekend, sabato 17 e domenica 18 dicembre, il porto ospiterà la creative family di artigiane del Vista mare market per una vera e propria Christmas edition. Oltre agli stand anche tanti eventi collaterali e dj set di Samuele Pedroni.

A gennaio il porto non si ferma: sabato 7 e domenica 8 ci sarà “Un porto di libri” con momenti pensati anche per i bambini e a fine mese una giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe, con i campioni di Dog Dance e le unità cinofile delle Pubblica Assistenza di Rosignano e di Cecina, con dimostrazioni. In primavera in programma anche un festival della birra artigianale (nel weekend del 19 marzo) e altri eventi legati ai

prodotti tipici.

Tutti gli eventi sono gratuiti, offerti da Marina Cala de’ Medici, Yacht Club Cala de’ Medici e da alcuni negozi del Borgo Cala de’ Medici in collaborazione con Badalì.news, e ad accesso libero. In più il bistrot Land’Ho e il negozio YachtingBond mettono a disposizione per tutta la stagione invernale il parcheggio gratuito all’interno del porto per tutti i loro clienti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin