Home

Provincia

Rosignano, Green pass e biblioteca: le modalita’ per accedere ai servizi dal 6 agosto

Provincia

2 Agosto 2021

Rosignano, Green pass e biblioteca: le modalita’ per accedere ai servizi dal 6 agosto

Livorno 2 agosto 2021

Il Comune di Rosignano Marittimo comunica che partire dal 6 agosto, in ottemperanza decreto D.l. 105 del 23 luglio 2021, per accedere a musei, istituti e luoghi della cultura, tra cui le biblioteche, sarà necessario essere in possesso del Greenpass – Certificazione Verde Covid-19.

Pertanto per accedere ai locali della Biblioteca ed usufruire dei servizi di prestito e restituzione, utilizzare internet e le sale studio, sarà obbligatorio attestare il possesso e la validità della Certificazione, attraverso la lettura del relativo codice a barre bidimensionale QR code.

La verifica della Certificazione Verde potrà essere fatta sia sul formato digitale che cartaceo, con l’apposita applicazione nazionale VerificaC19.

Su richiesta del personale della biblioteca sarà inoltre necessario esibire un documento di identità in corso di validità, per dimostrare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app.

Per chi non fosse ancora in possesso del Green Pass, sarà comunque possibile usufruire del prestito libri e DVD previa prenotazione, senza accedere ai locali della biblioteca, inviando le richieste del materiale librario e multimediale alla mail prestitorosignano@gmail.com o chiamando il n. 0586 724500.

Si ricorda che la Biblioteca, fino al 21 agosto osserverà l’orario estivo, con apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin