1 Giugno 2023

Rosignano: guida con la patente ritirata, denunciato 42enne

Rosignano (Livorno) 1 giugno 2023

Proseguono i servizi di controllo del territorio della Compagnia Carabinieri di Cecina, disposti dal Comando Provinciale di Livorno, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere ed alla sicurezza stradale.

Nel corso delle attività svolte in tuto il cecinese, un’autovettura ha attirato l’attenzione dei militari della Stazione di Rosignano Solvay perché alla guida vi era 42enne, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri, forti della loro conoscenza del territorio, sapevano che l’uomo era sprovvisto di patente perché revocata e pertanto hanno subito provveduto al controllo. L’uomo effettivamente guidava un veicolo non di sua proprietà senza patente e pertanto è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Livorno

