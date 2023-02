Home

21 Febbraio 2023

Rosignano Marittimo (Livorno) 21 febbraio 2023 – Rosignano: Ha un atteggiamento aggressivo e minatorio durante un controllo della municipale, denunciato

La Polizia Municipale del Comune di Rosignano fa sapere che nei giorni scorsi alcuni agenti sono intervenuti in Località “Lillatro”; nel parcheggio di via Gigli, per effettuare un controllo sulla regolare presenza di un autocaravan segnalato da un cittadino alla Centrale Operativa.

Giunti sul posto, gli agenti della municipale hanno notato (oltre all’autocaravan) un veicolo con all’interno due persone.

Una di queste, un residente del Comune di Rosignano Marittimo, di circa quarant’anni, si è immediatamente posto in maniera ostile nei confronti della municipale.

All’esito del controllo sul veicolo oggetto della segnalazione, l’uomo ha iniziato ad inveire contro gli agenti, proferendo parole minacciose ed offensive.

Nonostante i tentativi di contenere l’atteggiamento aggressivo dell’uomo, quest’ultimo ha continuato con atteggiamento minatorio per vari minuti.

Il soggetto, già gravato da precedenti specifici, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di minaccia

#rosignanosolvay

