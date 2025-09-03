Home

Rosignano, i seggi dove si vota per le Regionali del 12 e 13 ottobre 2025

3 Settembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 3 settembre 2025

Sono 33, in tutto il territorio del Comune di Rosignano Marittimo, i seggi ai quali gli elettori e le elettrici dovranno recarsi per esprimere il proprio voto.

A seguire il dettaglio della loro ubicazione con l’indicazione dei seggi con accesso anche a perso-ne non deambulanti.

Rosignano Marittimo.

Seggi 1, 2 e 3 presso la scuola per l’infanzia Stacciaburatta (i primi due) e primaria Carducci (il terzo). Il numero 1 accoglie anche elettori ed elettrici non deambulanti.

Vada.

In questa frazione sono previsti cinque seggi indicati con i numeri 4, 5, 6, 7, 8. Si trovano tutti presso la scuola elementare Angiolo Silvio Novaro in via Magellano 2 (seggi 4 e 5) e in viale Italia 18/20 (seggi 6, 7 e 8). Il seggio per elettori non deambulanti è il numero 4.

Rosignano Solvay.

Sono 15 i seggi elettorali disseminati sul territorio della frazione, la più popolosa dell’intero territorio comunale. I numeri vanno dal 9 al 24. Il seggio volante è previsto – numero 9 – presso la sezione 9 all’ISS Enrico Mattei di viale della Repubblica 18.

Nella stessa scuola è previsto il seggio – numero 11 – al quale accedono elettori ed elettrici non deambulanti. Presso l’ISS Mattei sono quindi presenti complessivamente i seguenti seggi: 9, 10, 11, 12 e 13.

In Largo Benincasa e in viale Ernesto Solvay, presso le scuole elementari Solvay, ci saranno i seggi 14, 15, 16 e 17. In Largo Benincasa presso la scuola per l’infanzia Giamburrasca si troveranno i seggi 19 e 20.

Sempre nella frazione Solvay, ma lato mare, presso la scuola elementare Europa di via del Popolo 58, saranno allestiti i seggi 21, 22, 23 24. Il seggio numero 23 dà accesso anche agli elettori ed elettrici non deambulanti.

Castiglioncello.

Cinque i seggi che saranno allestiti nella frazione e avranno i seguenti numeri: 18, 25, 26, 27 e 28. Il 27 darà accesso anche alle persone non deambulanti.

I seggi 18, 25 e 26 saranno nella scuola elementare Renato Fucini (via De Amicis 1) mentre presso la scuola dell’infanzia piccole tracce (via De Amicis 3) ci saranno i seggi 27 e 28.

Castelnuovo della Misericordia.

Due i seggi, il 29 e il 30. Il primo sarà in via del Chiappino 1 presso la scuola elementare Sandro Pertini; accoglierà le persone non deambulanti e sarà anche sede di seggio volante. La sezione 30 sarà anch’essa allestita sempre in via del Chiappino alla scuola Pertini.

Gabbro.

Due seggi anche al Gabbro, contrassegnati dai numeri 31 e 32. Saranno entrambi presso la scuola Silvestro Lega in via delle Capanne. Il seggio numero 31 accoglierà anche le persone non deambulanti

Nibbiaia.

Questa frazione conta un solo seggio, il numero 33, presso la scuola dell’infanzia Finestra sul Mondo in via Cantini 8

