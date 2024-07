Home

Rosignano, il 12 luglio Consiglio comunale di insediamento

10 Luglio 2024

E’ stato convocato per venerdì 12 luglio, il Consiglio Comunale di insediamento della nuova assemblea consiliare. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 in Piazza Risorgimento a Rosignano Solvay.

Questi i punti all’ordine del giorno: al Consigliere anziano, ovvero Rudy Principi, spetterà il compito di procedere con l’esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eletti, dopodiché avverrà la nomina degli scrutatori e delle scrutatrici, ed a seguire l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente neoeletto provvederà a comunicare i nominativi dei Capigruppo (ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento Consiliare). Dopo la nomina della Commissione Elettorale. In fine, la parola passerà poi al Sindaco Claudio Marabotti per il giuramento, la presentazione dei componenti della Giunta Comunale e l’illustrazione delle linee di mandato.

Le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare.

“Spero – ha affermato il Sindaco Claudio Marabotti – che questo primo consiglio comunale sia partecipato da tutta la cittadinanza e vissuto come un momento di condivisione. I segnali che i cittadini ci hanno mandato durante la campagna elettorale, ci mandano e ci continueranno a mandare in ogni occasione, saranno guida ed ispirazione del mandato che ci apprestiamo a compiere. Ci attende un intenso lavoro comune, per rispondere con i fatti alle attese degli elettori, di ogni appartenenza e orientamento politico, che chiedono anzitutto un’attenzione prioritaria verso i bisogni reali delle persone. Il consiglio comunale rappresenta la cittadinanza nella sua totalità, noi abbiamo il dovere di esserne consapevoli e la responsabilità di indicare un cambiamento possibile, perché è in gioco il futuro della comunità e la qualità del nostro territorio”.

