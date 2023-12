Home

Provincia

Rosignano, il bilancio di fine anno di Fratelli d’Italia

Provincia

28 Dicembre 2023

Rosignano, il bilancio di fine anno di Fratelli d’Italia

Livorno 28 dicembre 2023 – Rosignano, il bilancio di fine anno di Fratelli d’Italia

Il consigliere comunale Stefano Scarascia (FdI) fa il bilancio di fine anno su quanto fatto dal suo partito:

L’anno che si sta concludendo ha visto un forte impegno di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale. E’ giusto che i cittadini ne conoscano i contenuti ed i risultati che; pur dai banchi dell’opposizione, sono stati ottenuti.

In Consiglio ho presentato, nel corso del 2023 sedici atti politici tra mozioni, interpellanze ed ordini del giorno.

Gli interventi in aula, su quasi tutti gli argomenti complessivamente trattati dal Consiglio, sono stati circa settanta, mirati in particolare a contrastare le decisioni della Giunta sostenuta dal Partito Democratico.

Non è stata un’opposizione sterile e pregiudiziale bensì; mirata a tentare di affrontare e risolvere problemi oggettivi e criticità evidenti, di volta in volta segnalate da numerosi cittadini.

In particolare ricordo gli interventi che hanno riguardato tre questioni:

il cantiere eterno di via del Popolo (ex biblioteca comunale) incompiuto da oltre tre anni;

la manutenzione dell’edificio della stazione di Castiglioncello;

il degrado scandaloso del casotto Anas lungo la via Aurelia.

In tutti e tre i casi ci sono stati risultati, almeno parziali. I contratti con gli appaltatori del cantiere sono stati rescissi e si va, speriamo in tempi rapidi, al completamento dell’opera; gli infissi dell’edificio della stazione sono stati sostituiti (almeno quelli); nei giorni scorsi tecnici Anas hanno effettuato un sopralluogo al casotto lungo la via Aurelia e c’è da sperare che anche quella criticità venga affrontata in tempi ragionevoli

Forse l’Amministrazione sarebbe ugualmente intervenuta, ma i fatti dicono che le sollecitazioni di Fratellid’Italia sono state decisive.

Abbiamo, tra l’altro, fortemente criticato il bilancio delle Farmacie comunali, al punto che il Comune si è dovuto sostituire alle banche, non più disponibili al credito tanto disastrosa ne è la gestione.

Abbiamo attaccato l’Amministrazione per la questione “Scapigliato” per la quale; pende tuttora una richiesta di rinvio a giudizio che sarà discussa nelle prossime settimane e che riguarda anche il Sindaco.

Certo vale la presunzione di innocenza, noi siamo garantisti sempre e non a corrente alternata, ma la domanda è: “Se ci sarà il processo ci sarà la costituzione di parte civile dell’Amministrazione?”

Sarebbe un bene, visto il danno in ipotesi arrecato al territorio ed alla Comunità, ma ne dubitiamo.

A breve ci saranno le elezioni del nuovo sindaco e del Consiglio comunale, Fratelli d’Italia per l’impegno profuso in questi anni, anche e soprattutto per la collaborazione dei cittadini che ci hanno affiancato in tante circostanze, ha dimostrato di essere pronto a responsabilità di governo anche in questo territorio, da troppo tempo gestito con criteri volti esclusivamente alla gestione del poter e non al bene comune.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin