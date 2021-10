Rosignano: il Comune garantisca sicurezza delle nostre strade

Home

13 Ottobre 2021

Forza Italia: Abbiamo chiesto intervento urgente per risolvere il problema degli allagamenti

Rosignano (Livorno), 12 ottobre 2021 –

Allagamento strade, l’intervento di Giacomo Conforti, Coordinatore comunale Rosignano Marittimo – Forza Italia

“È bastato un breve temporale pomeridiano per trasformare in un lago, il tratto di strada che si deve percorrere per raggiungere il nuovo complesso della Scuola Volano di Rosignano Solvay.

Tra l’altro, in quel tratto di strada è ubicato il centro vaccinazioni Covid, che con tutta probabilità rimarrà ancora attivo per mesi, oltre una fermata dell’autobus urbano, una fermata dello scuolabus della materna ed attività economiche.

Com’è possibile, che a fronte di un cospicuo investimento per la realizzazione del nuovo e provvisorio complesso scolastico, la strada adiacente non sia stata minimamente migliorata e messa in sicurezza.

Le famiglie che accompagnano i figli a scuola, si troveranno ogni qualvolta pioverà, ad affrontare pozze profonde e dovranno schivare le “ondate d’acqua” provocate delle automobili di passaggio.

Ancor più problematico sarà per i mezzi a due ruote, che non potranno transitarvi in sicurezza.

I lavori effettuati per la “Scuola Volano” hanno incluso la realizzazione di un parcheggio e molte altre opere, ma in tutto ciò l’Amministrazione si è completamente dimenticata dei problemi di allagamento della strada, percorsa da alunni, insegnanti e genitori.

Il tratto di strada interessato è quello che si trova tra l’incrocio di via E. Fermi – via delle Pescine e la rotatoria tra via Forli e via delle Pescine; ma le criticità interessano molte altre strade del nostro Comune.

Siamo certi che la nostra richiesta verrà ascoltata e soddisfatta,

