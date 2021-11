Home

Rosignano: il Comune passa al nuovo sito, possibili disagi

20 Novembre 2021

Rosignano: il Comune passa al nuovo sito, possibili disagi

Rosignano Solvay 20 novembre 2021

Il Comune di Rosignano avvisa i cittadini che da lunedì 22 novembre e per tutta la settimana prossima potranno verificarsi alcuni disagi nell’accesso al sito istituzionale dell’ente. È, infatti, in elaborazione il passaggio a un nuovo portale istituzionale del Comune di Rosignano Marittimo.

L’Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali inconvenienti.

