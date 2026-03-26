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Rosignano, il cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa di Enrico Pallesi

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26 Marzo 2026

Rosignano, il cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa di Enrico Pallesi

Rosignano Marittimo (Livorno) 26 marzo 2026 Rosignano, il cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa di Enrico Pallesi

Il sindaco Claudio Marabotti e l’intera Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Enrico Pallesi, presidente della Pallavolo Rosignano.

“Con la sua scomparsa si crea un vuoto profondo nella nostra comunità, legato alla perdita di una persona attiva, capace di creare legami autentici e di favorire la sintesi di energie positive per la realizzazione di progetti comuni di grande valore. Enrico – scrive il sindaco – ha rappresentato un punto di riferimento importante non solo per il mondo sportivo, ma per l’intero tessuto sociale del territorio. Deve recare conforto il fatto che la sua eredità sarà raccolta e tramandata da tutte le persone che, con il suo entusiasmo e la sua passione, aveva saputo coinvolgere nelle attività cui si era dedicato. Con lui l’intera comunità perde un elemento prezioso, che sarà certamente ricordato per l’impegno, la dedizione disinteressata e la grande generosità, testimoniata in modo particolarmente commovente dalla sua scelta di aderire alla donazione degli organi”.

“Alla famiglia e a tutti i suoi cari – conclude Marabotti – giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza”.