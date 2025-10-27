Home

Provincia

Rosignano, il Gruppo Misto attacca la Giunta: “Caditoie dimenticate, così non si fa prevenzione”

Provincia

27 Ottobre 2025

Rosignano, il Gruppo Misto attacca la Giunta: “Caditoie dimenticate, così non si fa prevenzione”

Rosignano Marittimo (Livorno) 27 ottobre 2025 Rosignano, il Gruppo Misto attacca la Giunta: “Caditoie dimenticate, così non si fa prevenzione”

“Caditoie stradali, queste sconosciute”. Con questo tono polemico i consiglieri comunali Roberta Ferretti e Alessio Lampredi del Gruppo Misto tornano a denunciare la mancata manutenzione delle caditoie e delle fossette stradali nel territorio comunale, accusando la Giunta guidata dal sindaco Marabotti di “disinteresse assoluto” e di “totale mancanza di volontà” nel garantire una corretta prevenzione contro i danni causati dalle piogge.

Il tema è tornato di attualità dopo la notizia, riportata sulla stampa locale, dell’investimento da 200mila euro deciso dal Comune di Cecina per la pulizia di 16mila caditoie, circa 40 al giorno. “Ottimo esempio di prevenzione”, commentano Ferretti e Lampredi, “ma a Rosignano tutto tace”.

I due consiglieri ricordano di aver presentato a marzo una mozione per avviare un piano di pulizia generale di caditoie e fossette, “ormai ostruite da terra, foglie ed erba alta”, mozione che – spiegano – “è stata votata dall’opposizione ma respinta in blocco dalla maggioranza”.

Una scelta che, secondo il Gruppo Misto, rischia di esporre il territorio a disagi e danni evitabili in caso di maltempo: “Se le caditoie sono otturate, dove pensano che andrà a finire l’acqua delle piogge? In strada e negli scantinati, con i cittadini costretti a subirne le conseguenze”.

Ferretti e Lampredi contestano alla Giunta Marabotti una gestione più attenta alle tasse che ai servizi: “In questo primo anno di mandato – scrivono – l’Amministrazione ha aumentato Tari, addizionale Irpef e imposta di soggiorno, riducendo nel contempo alcuni servizi come lo scuolabus per i bambini. Di fronte a ogni critica, la risposta è sempre la stessa: scelta politica”.

Il Gruppo Misto conclude con un appello alla cittadinanza e alle altre forze politiche: “Noi non siamo d’accordo. E forse non siamo i soli. Molti cittadini, con portafogli più vuoti e meno servizi, condividono le nostre perplessità”.