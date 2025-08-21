Home

Politica

Rosignano, il Gruppo Misto porta in Consiglio comunale quattro mozioni su sicurezza e decoro urbano

Politica

21 Agosto 2025

Rosignano, il Gruppo Misto porta in Consiglio comunale quattro mozioni su sicurezza e decoro urbano

Rosignano Marittimo (Livorno) 21 agosto 2025 Rosignano, il Gruppo Misto porta in Consiglio comunale quattro mozioni su sicurezza e decoro urbano

Il prossimo Consiglio comunale di Rosignano Marittimo, in programma il 26 agosto, si annuncia particolarmente denso di temi legati alla sicurezza e al decoro cittadino. Alessio Lampredi, consigliere comunale, e Roberta Ferretti, consigliera comunale e provinciale, entrambi appartenenti al Gruppo Misto di opposizione, hanno infatti presentato quattro mozioni che raccolgono le segnalazioni e le preoccupazioni di molti residenti.

Via Pascarella e Via della Cava

Le prime richieste riguardano la sicurezza stradale in via Pascarella e via della Cava, dove i cittadini hanno già promosso due petizioni lo scorso autunno. Tra le principali necessità segnalate: attraversamenti pedonali rialzati, rifacimento dei marciapiedi, nuova segnaletica, installazione di uno specchio all’incrocio con via Di Giacomo e l’attivazione di un autovelox.

Lampredi e Ferretti sottolineano come, nonostante un grave incidente con ribaltamento di un’auto avvenuto tre mesi fa, l’Amministrazione non sia ancora intervenuta. «Pensare che in oltre 100 metri di strada non esistano strisce pedonali è inaccettabile», osservano i consiglieri, ricordando la presenza di attività commerciali e un supermercato che aumentano i flussi di traffico e la necessità di maggiore sicurezza.

Cavalcaferrovia

Altro punto critico riguarda il cavalcaferrovia, dal quale recentemente si sono staccati calcinacci. Per il Gruppo Misto, la manutenzione straordinaria prevista nel 2027 deve essere anticipata al 2026. «La sicurezza non può attendere i tempi dei finanziamenti di altri enti – spiegano – occorre destinare risorse comunali a un intervento prioritario».

Stazione ferroviaria di Rosignano



Degrado e mancanza di manutenzione interessano invece la zona della stazione ferroviaria. La pavimentazione, danneggiata dalle radici dei pini, crea difficoltà di accesso e frequenti allagamenti. Una situazione che, secondo Lampredi e Ferretti, rappresenta un pessimo biglietto da visita per turisti e pendolari.

Marciapiedi cittadini

Infine, l’attenzione è rivolta alle condizioni generali dei marciapiedi del territorio comunale, invasi dalle erbacce e in molti casi danneggiati. Il Gruppo Misto chiede pulizia immediata e un piano di rifacimento entro il 2026.

«Non si tratta solo di decoro – precisano – ma di sicurezza, soprattutto per le persone con difficoltà motorie».

Lampredi e Ferretti invitano i cittadini a partecipare numerosi al Consiglio comunale del 26 agosto, in presenza nella sala consiliare del Castello di Rosignano Marittimo o in streaming sul sito istituzionale. «Continueremo a portare in Consiglio la voce di chi incontriamo ogni giorno – concludono – perché la salute e la sicurezza vengono prima di tutto».