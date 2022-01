Home

15 Gennaio 2022

Rosignano, il piano attuativo del comparto 3-2u approda in consiglio comunale

In discussione nel consiglio comunale del 18/01/2021 il piano attuativo del comparto 3-2u a Rosignano Rolvay

Rosignano Solvay (Livorno) 15 gennaio 2022

Il Garante dell’informazione e delle partecipazione comunica che, nella seduta del Consiglio Comunale prevista per il giorno 18 gennaio 2022, verrà portata in discussione la proposta di delibera relativa all’adozione del Piano Attuativo del Comparto 3-2u, l’area ubicata nella frazione di Rosignano Solvay compresa tra via di Lungomonte a Nord, via della Cava e via Lizzadri verso Sud e la linea ferroviaria a Ovest.

Il Piano attuativo è proposto dalla proprietà dell’area Unicoop tirreno s.c e Gelati Giovanna.

L’intervento riguarda l’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano Operativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2019 e in particolare:

a) la realizzazione della “città pubblica” ovvero di un tessuto urbano complesso e articolato, organizzato in rapporto al sistema delle aree pubbliche e degli spazi aperti, e relazionato all’insediamento esistente;

b) la localizzazione di funzioni qualificate (spostamento grande struttura di vendita esistente) e di servizi e attrezzature di interesse generale, quali la “Cittadella dello sport” (palestra, piscina, campo da calcio, servizi, etc.) e un polo scolastico, capaci di interessare bacini di utenza anche di livello sovra-comunale e valorizzare la posizione nodale dell’area rispetto al sistema della viabilità;

c) la realizzazione di un Parco urbano attrezzato come connotato qualitativo del nuovo insediamento, con vegetazioni tipiche dei luoghi e spazi per la ricreazione, il tempo libero, lo svago e il benessere dei cittadini;

d) edifici con destinazione residenziale, privata e sociale, realizzati con caratteristiche tecnologico-formali innovative e rispettose del consumo energetico, quale segno di un nuovo luogo della città contemporanea.

Per approfondimenti è possibile consultare la documentazione relativa alla proposta di Piano attuativo, pubblicata sul sito istituzionale http://www.comune.rosignano.livorno.it/site5/pages/home.php?idpadre=46517 – Canale Tematico Partecipazione – Garante dell’informazione e della partecipazione – Procedimenti in corso – Procedimenti aperti – Piano attuativo comparto 3-2u a Rosignano Solvay.

