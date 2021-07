Home

24 Luglio 2021

Rosignano, il Registro della Bigenitorialità è finalmente realtà

Forza Italia: a luglio 2020 abbiamo avanzato la nostra prima richiesta, un passo importante per i diritti dei figli e dei genitori a Rosignano

Rosignano (Livorno), 23 luglio 2021

“Apprendiamo con piacere, che anche grazie a Forza Italia, il Comune di Rosignano si impegnerà ad intraprendere un percorso per la creazione del Registro Bigenitorialità.

In data 4 luglio 2020 abbiamo inoltrato richiesta formale per attivare il Registro della Bigenitorialità nel Comune di Rosignano e a inizio 2021 abbiamo sollecitato l’ amministrazione a portare avanti questo importante progetto.

L’istituzione del Registro permette ad entrambi i genitori di legare il proprio domicilio a quello del figlio, naturalmente nei limiti dell’esercizio della responsabilità genitoriale eventualmente imposti dalle autorità giudiziarie.

Sarà quindi riportato il domicilio di entrambi i genitori per far sì che ogni tipo comunicazione riguardante il minore (prestazioni sanitarie, consenso medico-pediatrico, firma pagella, iscrizione scolastica, gestione eventi religiosi, centri estivi etc,) venga spedita ad entrambi i domicili indicati dai genitori (sebbene naturalmente la residenza non potrà che rimanere unica ai sensi dell’art.45 c.c.).

Il diritto soggettivo del minore alla effettiva bigenitorialità ha carattere inviolabile.

L’istituzione del Registro è uno strumento minimo di civiltà, per contribuire a rendere sostanziale la potestà genitoriale di entrambi i genitori e garantire al bambino un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.

Alla base della nostra iniziativa vi è la constatazione che a distanza di oltre 10 anni dalla riforma del 2006, i diritti indisponibili dei figli non hanno ancora trovato concreta applicazione. Fonti di questo dato arrivano da organi terzi quali il MIUR e l’Istat (Report “Matrimoni, separazioni e divorzi”).

Un ringraziamento particolare al Professor Marino Maglietta e all’ Associazione “Mantenimento Diretto Movimento” che ci accompagnano in questo importante percorso.

Continueremo a collaborare con questa amministrazione per concretizzare uno strumento amministrativo che garantisca pieni diritti dei minori e la legittima aspirazione a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori”.

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno e Responsabile Dipartimenti Toscana – Forza Italia

Giacomo Conforti

Coordinatore comunale Rosignano M.mo – Forza Italia