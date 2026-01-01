Home

Rosignano, in carcere ventenne accusato di spaccio

1 Gennaio 2026

Rosignano Marittimo (Livorno) 1 gennaio 2026

A Rosignano Marittimo (LI), frazione Solvay, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Cecina hanno tratto in arresto un ventenne della zona per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione, scaturita da una perquisizione domiciliare, ha permesso di rinvenire e sequestrare quasi 45 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, un bilancino di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento nonché 350 euro di denaro contante, verosimile provento dell’attività illecita.

Il giovane, indagato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato associato presso la Casa Circondariale di Livorno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e, a seguito di udienza di convalida, il Giudice ha confermato la misura cautelare della detenzione in carcere.