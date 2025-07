Home

Rosignano, in scadenza la seconda rata Tari

18 Luglio 2025

Si ricorda che il 31 luglio prossimo scadrà il termine per versare la seconda rata dell’acconto TARI 2025 (la tassa sui rifiuti). A tal fine gli utenti possono utilizzare il modello di pagamento già consegnato. Coloro che non avessero ancora ricevuto la bolletta possono richiederla via mail all’indirizzo tributi@comune.rosignano.livorno.it

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti inviando una mail all’indirizzo tributi@comune.rosignano.livorno.it , oppure telefonando al numero 0586/724248 dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00. Si ricorda che l’U.O. Gestione Entrate è aperta il martedì su appuntamento e il venerdì con accesso libero dalle 9.00 alle 13.00.

Coloro che volessero ricevere i prossimi avvisi di pagamento TARI in formato elettronico possono inviare una richiesta sottoscritta con firma digitale, o autografa, con allegato un documento d’identità, all’indirizzo mail protocollo@comune.rosignano.livorno.it oppure all’indirizzo pec comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it con il seguente testo:

“Io sottoscritt_ _______________ (intestatario dell’utenza), nat_ il ___________ a _____________ Codice Fiscale __________________, chiede l’invio delle prossime informative di pagamento TARI in formato elettronico con recapito telematico al seguente indirizzo mail _______________ (oppure al seguente indirizzo Pec _______________)”

Per maggiori informazioni è possibile consultare la FAQ in materia di TARI 2025 all’indirizzo https://www.comune.rosignano.livorno.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/FAQ-TARI-2025