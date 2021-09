Home

Provincia

Rosignano, inizio scuola: il messaggio del sindaco a personale, docenti, alunni e famiglie

Provincia

15 Settembre 2021

Rosignano, inizio scuola: il messaggio del sindaco a personale, docenti, alunni e famiglie

Livorno 15 settembre 2021

Inizio anno scolastico, il messaggio del sindaco di Rosignano Marittimo Daniele Donati agli insegnati e al personale non docente, agli alunni, agli studenti e alle loro famiglie

Oggi, mercoledì 15 settembre in tutta la Regione Toscana riapriranno le scuole e dunque anche a Rosignano suonerà la prima campanella dell’anno. Sarà un rientro a scuola ancora più importante del solito, perché carico di aspettative e della voglia di tornare alla normalità.

L’emergenza Covid-19 ha costretto tutti noi ad avere un approccio differente rispetto a ciò che ci circonda e anche la scuola si è dovuta adeguare. Per lungo tempo, le lezioni si sono svolte con la “didattica a distanza” e i ragazzi e le ragazze hanno dimostrato maturità e impegno, sacrificandosi e modificando la propria vita sociale per salvaguardare l’interesse collettivo. Ma la Dad, che pur è stata fondamentale per garantire la continuità dei programmi scolastici anche in non-presenza, non potrà mai sostituirsi alla normale attività in classe, perché la scuola è un luogo in cui l’esperienza educativa si vive a 360 gradi e non si limita solo allo studio e all’apprendimento di nozioni.

Seduti tra i banchi, come lungo i corridoi, si sviluppano relazioni, si apprende la convivenza e il rispetto reciproco, si cresce come parte di una comunità. Per questo è importante che tutti noi, e mi rivolgo al mondo delle Istituzioni, ai professori, al personale didattico, alle famiglie ma anche agli stessi studenti, rendiamo la scuola un posto sicuro, accogliente e stimolante.

Come Amministrazione comunale abbiamo deciso di sostenere i nostri istituti con investimenti importanti per la riqualificazione. Per questo motivo è stata creata la “Scuola Volano” di via Fermi, che accoglierà gli studenti durante i lavori di manutenzione dei relativi plessi scolastici. I primi a essere accolti in questa struttura temporanea saranno i ragazzi della scuola Fattori, che spero sapranno custodire con cura le aule che in futuro ospiteranno altri studenti ed alunni.

Un sincero augurio va ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, perché sappiano trasmettere con passione ed entusiasmo alle nuove generazioni l’amore per la conoscenza, la scienza e la cultura. In ultimo, ma non ultimo, desidero volgere un caloroso saluto alle famiglie, ai bambini e i ragazzi che si accingono ad iniziare il nuovo anno scolastico, a rivedere i compagni o conoscerne di nuovi, con l’auspicio che dopo due anni di sacrifici e inevitabili problematiche, possano finalmente tornare a condividere in presenza un percorso di vita e di socializzazione.

Sperando di incontrarvi il prima possibile, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, vi auguro buono studio e buon lavoro!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin