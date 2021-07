Home

Provincia

Rosignano, interruzione energia elettrica. Le 11 zone interessate, alcuni uffici pubblici saranno chiusi

Provincia

12 Luglio 2021

Rosignano, interruzione energia elettrica. Le 11 zone interessate, alcuni uffici pubblici saranno chiusi

Livorno 12 luglio 2021

Martedì 13 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, E-distribuzione Spa effettuerà alcuni lavori sui propri impianti, interrompendo la fornitura di energia elettrica in vari punti di Rosignano Solvay.

Le strade interessate saranno:

piazza Risorgimento, dal civico 4 all’8, 12, dal civico 16 al 18, 1, 1b e dal civico 9 al 21;

via Calatafimi 2, da 4b a 16, 22, dal 3 all’11, dal 17 al 25;

via Aspromonte dal 2 all’8, dal 3 al 7 e dall’11 al 13;

via Costituzione da 2a a 2b, 13, 19;

via Manin dal 2 all’8, dal 12 al 18, dal1′ al 13;

via Amendola dal 7 al 9, 17, 23;

via Caioli 1, dal 7 al 9, dal 15 al 21;

via Lavagnini, dal 7 al 15, 16;

via Allende dal 60 al 62;

via Bixio dall’1 al 3;

via Pastrengo 7.

Per questo motivo, il Ciaf di piazza Risorgimento, il Centro Culturale Le Creste di via della Costituzione e l’Ufficio Tributi di via Cairoli martedì 13 saranno chiusi al pubblico, con collegamenti telefonici e di posta elettronica temporaneamente fuori servizio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin