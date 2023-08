Home

Rosignano, irregolarità in un bar denuncia e attività sospesa fino a regolarizzazione

12 Agosto 2023

Rosignano (Livorno) 12 agosto 2023

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Livorno, a conclusione di accesso ispettivo effettuato nell’ambito della “campagna di vigilanza del sommerso e sicurezza estate 2023”; hanno effettuato dei controlli alle attività commerciali nella zona di Rosignano Marittimo.

In una di queste, un bar, sono state rilevate gravi irregolarità per “omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Per questo il titolare 40enne, è stato deferito all’AG labronica con relativa sanzione amministrativa per un importo di 1. 965,61 euro e adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il titolare ha rapidamente provveduto alla regolarizzazione riavviando così l’attività.

I controlli proseguiranno in modo serrato a cura dei Carabinieri sia in città che in provincia.

