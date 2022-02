Home

Provincia

Rosignano, iscrizioni nidi e scuole di ogni ordine e grado prorogata la scadenza

Provincia

1 Febbraio 2022

Rosignano, iscrizioni nidi e scuole di ogni ordine e grado prorogata la scadenza

Rosignano (Livorno) 1 febbraio 2022

Il Comune di Rosignano informa i cittadini che il Ministero dell’Istruzione ha comunicato le procedure e termine per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2022/2023.

In considerazione del protrarsi della emergenza epidemiologica e delle connesse difficoltà familiari, al fine di agevolare il più possibile l’iscrizione di tutti gli studenti con l’utilizzo della procedura di iscrizione on line, si dispone la proroga del termine per le iscrizioni.

Le domande di iscrizione on line, pertanto, dovranno essere presentate entro le ore 20:00 del 4 febbraio 2022.

La proroga in questione riguarda anche le scuole dell’infanzia Comunali di Rosignano.

Si coglie l’occasione per ricordare che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line” – sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionion line/ – utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

In considerazione delle particolari condizioni di difficoltà di alcuni nuclei familiari, al fine di favorire l’inclusività della scuola fin dalle iscrizioni, le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande continueranno a supportare gli interessati privi di strumentazione informatica o impossibilitati ad acquisire un’identità digitale.

In subordine, analoga azione di supporto è attesa dalle scuole di provenienza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin