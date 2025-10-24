Home

Rosignano, la carta di identità cartacea non sarà più validità, prenotare quella elettronica

24 Ottobre 2025

DAL 3 AGOSTO 2026 LA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA NON SARÀ PIÙ VALIDA. PER PRENOTARE QUELLA ELETTRONICA È NECESSARIO RIVOLGERSI AL COMUNE

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza del documento, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019 e dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 76/2025. Quindi anche se la data è ancora lontana, è bene che i cittadini e le cittadine comincino già da ora a chiedere la carta d’identità elettronica, per non trovarsi all’ultimo momento sprovvisti di un documento valido di identità.

L’emissione della CIE (acronimo che indica la carta elettronica) può essere prenotata chiamando il Comune di Rosignano Marittimo al numero 0586 724243.

La CIE viene consegnata in sei giorni lavorativi con raccomandata AR a casa del richiedente (o in altro indirizzo da lui indicato) oppure presso la sede comunale.

Rosignano Marittimo, 23 ottobre 2025