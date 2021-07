Home

Provincia

Rosignano, la Nuovo Futuro gestirà il servizio di prevenzione covid sulle spiagge

Provincia

3 Luglio 2021

Rosignano, la Nuovo Futuro gestirà il servizio di prevenzione covid sulle spiagge

La cooperativa Nuovo Futuro gestirà il servizio di prevenzione, controllo e informazione anti-covid sulle spiagge

Rosignano (Livorno) 3 luglio 2021

L’Amministrazione Comunale ha affidato alla Cooperativa Sociale Nuovo Futuro il servizio di prevenzione, controllo e informazione delle normative anti Covid-19 sulle spiagge libere per l’estate 2021.

Nei mesi di luglio e agosto, il personale della Nuovo Futuro, adeguatamente formato sulle normative e linee guida nazionali e regionali anti-covid, sarà impegnato a gestire l’affluenza di cittadini e turisti sulle spiagge libere del nostro Comune, con l’obiettivo di evitare assembramenti e fornire un servizio di controllo e informazione sul rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

Gli addetti al servizio sicurezza saranno impegnati in 11 postazioni dislocate sul territorio, con la contemporanea e costante presenza di due operatori a postazione.

Il personale operativo indosserà idoneo abbigliamento identificativo e sarà fornito di auricolare o radio/telefono per comunicare con le altre postazioni.

Il servizio si svolgerà dal lunedì alla domenica sulle spiagge maggiormente frequentate: Loc. Lillatro a Rosignano Solvay; Tripesce e Loc. Galafone a Vada; spiaggia tra Aldebaran e Tahiti e spiaggia tra Bagno Tahiti e Bagno Conchiglia in località Mazzanta a Vada. Il sabato e la domenica saranno attive postazioni aggiuntive anche sulle seguenti spiagge: nei pressi dello Scoglietto a Rosignano Solvay; in Loc. Galafone a Vada; alla foce del fiume Fine a Rosignano Solvay; presso il Ponte Romano e nell’area a sud del Bagno Sole Mare a Vada; al Tesorino e nel tratto a nord Bagno Aldebaran in località Mazzanta a Vada.

Tutte le postazioni saranno operative dalle ore 09.00 alle ore 18.00 per un totale di 9 ore continuative di apertura e si concluderà domenica 29 agosto 2021.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin