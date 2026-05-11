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Rosignano, “La sede comunale ci ha lasciato”: dubbi e preoccupazioni per il trasferimento degli uffici comunali

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11 Maggio 2026

Rosignano, “La sede comunale ci ha lasciato”: dubbi e preoccupazioni per il trasferimento degli uffici comunali

Rosignano Marittimo (Livorno) 11 maggio 2026 Rosignano, “La sede comunale ci ha lasciato”: dubbi e preoccupazioni per il trasferimento degli uffici comunali

Lo spostamento degli uffici comunali di Rosignano Marittimo dalle sedi di via dei Lavoratori ai locali delle ex scuole Volano alle Pescine finisce al centro del dibattito politico cittadino. A sollevare dubbi e preoccupazioni sono i consiglieri del Gruppo Misto, Alessio Lampredi e Roberta Ferretti, che annunciano la presentazione di un’interpellanza nel prossimo consiglio comunale per chiedere chiarimenti all’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Marabotti.

Secondo quanto evidenziato nel comunicato politico, il trasferimento degli uffici, previsto a partire da lunedì 11 maggio, starebbe generando apprensione tra cittadini e commercianti, preoccupati per le possibili conseguenze sul centro cittadino e sull’accessibilità ai servizi comunali. Nel testo si sottolinea anche la comparsa in paese di cartelli ironici che recitano: “Dopo due anni di patimenti, la sede comunale ci ha lasciato, la piangono i cittadini affranti”, riferimento diretto ai due anni trascorsi dall’insediamento della nuova giunta.

Lampredi e Ferretti chiedono all’amministrazione maggiore chiarezza sul futuro della sede di via dei Lavoratori, dove dovrebbero essere effettuati interventi di adeguamento antisismico. I consiglieri domandano quando inizieranno e termineranno i lavori, quali fondi saranno impiegati e soprattutto se, una volta conclusi gli interventi, gli uffici comunali torneranno nella sede originaria oppure se l’immobile sarà destinato ad altro utilizzo.

“Chi ha a cuore il paese di Rosignano Marittimo merita una risposta trasparente”, affermano i due esponenti del Gruppo Misto, invitando la cittadinanza a partecipare al consiglio comunale del 28 maggio presso la sala consiliare del Castello oppure a seguirlo online tramite il collegamento disponibile sul sito del Comune.

Nel comunicato viene inoltre ribadita la necessità di tutelare cittadini e attività commerciali che, secondo i consiglieri, potrebbero risentire dello spostamento temporaneo degli uffici comunali.