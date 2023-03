Home

Rosignano: la spesa a domicilio si estende alle colline, ecco come fare per candidarsi volontario "angelo della spesa" o come utente

28 Marzo 2023

Rosignano: la spesa a domicilio si estende alle colline, ecco come fare per candidarsi volontario “angelo della spesa” o come utente

Rosignano (Livorno) 28 marzo 2023

GLI ANGELI DELLA SPESA, Il servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio per anziani e disabili si estende alle colline

“Ausilio per la spesa” è un servizio che Unicoop Tirreno porta avanti da oltre dieci anni nei territori in cui è presente con i supermercati e le sezioni soci, coinvolgendo i cittadini e le associazioni di volontariato locali. Consiste nel preparare la spesa e consegnarla a casa (senza costi di trasporto e senza importi minimi di spesa) di persone anziane che vivono sole e disabili che non possono compiere questa attività quotidiana.

I volontari regalano un po’ del loro tempo e ricevono in cambio gratitudine e amicizia. Tra le persone si crea un rapporto di fiducia e per molti utenti il momento della consegna della spesa rappresenta l’occasione per ricevere una visita e sentirsi meno soli.

Si tratta di un progetto di solidarietà concreta che adesso, grazie al comitato soci Coop di Rosignano e al coordinatore di Ausilio Riccardo Cantini, si rafforza e raggiunge gli abitanti delle colline, dove può contare sui volontari della Misericordia del Gabbro.

“Ausilio per la spesa – spiega il Sindaco di Rosignano Marittimo Daniele Donati – è un progetto molto importante che va al di là della spesa o della lista delle cose da comprare. È infatti un’iniziativa dal forte valore sociale che risponde alle necessità e ai bisogni sempre più numerosi delle persone anziane, che spesso vivono sole e in situazioni di difficoltà. Grazie ai soci Coop e ai volontari, nessuno sarà lasciato indietro e verrà data importanza e giusto valore a un’attività apparentemente semplice, come la spesa, che però è di primaria necessità per ognuno di noi”.

“Quella di Ausilio è un’iniziativa collaudata, che funziona bene ed esprime contenuti importanti come la collaborazione con le associazioni di volontariato locali e la promozione della solidarietà verso soggetti più fragili – ha dichiarato Massimo Favilli, Vice presidente di Unicoop Tirreno – Risponde alle necessità delle persone anziane, risolve un bisogno concreto – qualcuno che fa la spesa e la consegna a casa – e crea relazioni sociali. Tra volontari e utenti si crea un contatto periodico, qualcuno che ti ascolta quando detti la lista della spesa, fino a chiudere il cerchio quando ti viene a trovare a casa”.

Chi vuole candidarsi, sia come volontario che come utente, può mettersi in contatto con il comitato soci Coop di Rosignano, presso il supermercato Coop di via Aurelia, 639.

(Nella foto il sindaco di Rosignano con il vice governatore della Misericordia del Gabbro Michele Vadalà; il coordinatore di Ausilio Riccardo Cantini e la presidente della sezione soci Coop Tiziana Cavallini)

