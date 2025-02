Home

26 Febbraio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 26 febbraio 2025 Rosignano, l’amministrazione incontra l’RSU di Scapigliato. “Rassicurazioni in merito al futuro aziendale”

Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra l’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo ed i rappresentanti delle RSU di Scapigliato Srl, in seguito alla richiesta pervenuta e all’apertura dello stato di agitazione dei lavoratori in merito al futuro occupazionale dell’azienda controllata e partecipata.

Alla riunione erano presenti gli assessori comunali Roberto Repeti, Mario Settino e Susanna Masoni e per le rappresentanze sindacali aziendali di FP CGIL con Fabrizio Portanti, Emiliano Sartorio, Roberto Menicagli, Marco Palomba, per laFIT CISL hanno partecipato Eva Cipriani ed il segretario Fit Cisl di Livorno Uliano Bardini mentre per la FIADEL c’erano Aldo Tonin ed il segretario regionale Filippo Ferrari.

Gli assessori hanno fornito ai rappresentanti sindacali rassicurazioni in merito al futuro aziendale e alla progettualità in corso, progettualità avviata da un tavolo tecnico misto iniziato ufficialmente il 13 gennaio 2025 e proseguito l’11 febbraio a cui hanno partecipato, oltre alla dirigenza della società, l’assessore Roberto Repeti, il presidente di Zero Waste Italy Rossano Ercolini e tecnici del settore. Un ulteriore appuntamento tra i tecnici è stato programmato per il 3 marzo per la concretizzazione del progetto nella direzione di una transizione verso un’impiantistica improntata al recupero di materiali piuttosto che al mero smaltimento in discarica.

Lo scopo del tavolo tecnico è quello di fornire alla Regione Toscana un progetto industriale alternativo al bio-digestore dopo che a luglio scorso fu presa la decisione di non proseguire più su quella direzione, che la governance uscente sconsigliò di intraprendere a causa del mutato contesto di mercato e della sua totale insostenibilità economico- finanziaria. La volontà di andare avanti con la progettualità è rafforzata dalla scelta di mantenere in piedi una linea di finanziamento bancario partita nel marzo 2023 che si ritiene necessaria anche per lo sviluppo dei futuri piani industriali, e per la quale è stato dato un mandato ufficiale nell’assemblea dei soci del 21 febbraio scorso.

Le parti sindacali, che non erano finora state informate dell’esistenza del tavolo tecnico misto da parte del Consiglio di amministrazione, hanno concordato di avviare con l’Amministrazione comunale un canale comunicativo attraverso la proposta di un nuovo incontro a breve per un aggiornamento sulle prospettive industriali.

Da parte dei sindacati è emersa la volontà di “raffreddare” e sospendere lo stato di agitazione se ne sussistano le condizioni dopo l’incontro con l’azienda della prossima settimana, mentre da parte dell’Amministrazione comunale c’è un impegno per il mantenimento dell’attività industriale di Scapigliato, con l’indirizzo verso una transizione ecologica e circolare, anche al fine di garantire il livello di occupazione attuale

