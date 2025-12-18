Home

18 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 19 dicembre 2025 Rosignano, Lampredi-Ferretti: "La giunta progetta il futuro ma tralascia il presente"

Riqualificazione energetica a Rosignano, il Gruppo Misto: “Bene i progetti futuri, ma servono risposte nel presente”

Il Gruppo Misto del Comune di Rosignano Marittimo accoglie con favore l’avvio del progetto di riqualificazione energetica promosso dall’amministrazione comunale, che prevede interventi innovativi come semafori intelligenti, impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica delle auto elettriche e la sostituzione di gran parte dei corpi illuminanti sul territorio comunale.

Un piano ambizioso, orientato al risparmio energetico e alla modernizzazione dei servizi, che secondo i consiglieri del Gruppo Misto rappresenta un segnale positivo verso un futuro più sostenibile. Tuttavia, accanto all’entusiasmo per le prospettive di lungo periodo, emergono forti perplessità sulla gestione dell’ordinaria manutenzione e sulla capacità dell’amministrazione di rispondere in tempi adeguati alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Per il pronto intervento sull’illuminazione pubblica è stato annunciato un numero verde dedicato alle segnalazioni. Si tratta però, evidenziano i consiglieri, dello stesso servizio già attivo da tempo e che, nei fatti, si limita spesso a registrare le richieste, con interventi che arrivano dopo giorni o addirittura settimane.

Secondo il Gruppo Misto, la situazione è sotto gli occhi di tutti: intere strade restano al buio per lunghi periodi anche in assenza di eventi atmosferici eccezionali. Via Pascarella, Via Alessandrini, Via del Popolo sono solo alcuni esempi di zone in cui i cittadini hanno dovuto convivere con lampioni spenti e condizioni di scarsa sicurezza.

Gli stessi consiglieri riportano esperienze dirette, con attese di mesi per il ripristino di un singolo punto luce, nonostante ripetute segnalazioni. Una realtà che contrasta con gli annunci e le promesse fatte nel tempo su altri fronti, dalla riduzione della pressione fiscale locale alla cura di marciapiedi, strade e caditoie.

Il nodo centrale, sottolinea il Gruppo Misto, è la necessità di affiancare alla programmazione futura una gestione efficace del presente. Strade poco illuminate, marciapiedi deteriorati e interventi tardivi aumentano il rischio di incidenti e cadute, soprattutto per le persone anziane o più fragili, che hanno diritto a muoversi in un ambiente sicuro e decoroso.

La prevenzione, secondo i consiglieri, non può limitarsi a nuovi progetti, ma deve includere una manutenzione costante e tempestiva delle infrastrutture esistenti. Un principio che vale anche per il verde pubblico, dove spesso si preferisce piantare nuovi alberi piuttosto che intervenire per tempo su quelli già presenti e potenzialmente pericolosi.

L’appello finale del Gruppo Misto è chiaro: meno annunci e più interventi concreti, a partire da subito. Pensare al futuro è necessario, ma garantire sicurezza, illuminazione e servizi efficienti nel presente resta una responsabilità primaria dell’amministrazione comunale.

