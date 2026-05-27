Rosignano, lavori al viadotto dell’autostrada: cambia la viabilità in alcune strade

Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto residenti e frontisti che potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia per raggiungere e lasciare le proprie abitazioni, nel tratto compreso tra la Strada Regionale n. 206 e l

Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto residenti e frontisti che potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia per raggiungere e lasciare le proprie abitazioni, nel tratto compreso tra la Strada Regionale n. 206 e l

Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto residenti e frontisti che potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia per raggiungere e lasciare le proprie abitazioni, nel tratto compreso tra la Strada Regionale n. 206 e l ’ area sottostante il “ Viadotto Gonnellino ” .

Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto residenti e frontisti che potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia per raggiungere e lasciare le proprie abitazioni, nel tratto compreso tra la Strada Regionale n. 206 e l ’ area sottostante il “ Viadotto Gonnellino ” .