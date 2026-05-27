Rosignano, lavori al viadotto dell’autostrada: cambia la viabilità in alcune strade
Rosignano Marittimo (Livorno) 27 maggio 2026 Rosignano, lavori al viadotto dell’autostrada: cambia la viabilità in alcune strade
“Società Autostrade Tirrenica p.a.” di Rosignano Marittimo deve effettuare il 28 maggio 2026 alcune attività di manutenzione sulle campate del viadotto nord che insistono sullo Stradone del Pipistrello a Rosignano Marittimo. Per questo la stessa società ha richiesto una ordinanza per disciplinare la circolazione sullo Stradone sopra citato, che sarà chiuso, anche al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica.
Ecco a seguire la disciplina viaria secondo quanto riportato sull’ordinanza della Polizia locale, dalle ore 8 alle ore 20 del 26 maggio.
Stradone del Pipistrello
- Divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e divieto di transito a tutti i veicoli, in corrispondenza dell’area sottostante il “Viadotto Gonnellino” (chiusura fisica).
- Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto residenti e frontisti che potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia per raggiungere e lasciare le proprie abitazioni, nel tratto compreso tra la Strada Regionale n. 206 e l’area sottostante il “Viadotto Gonnellino”.
- Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto residenti e frontisti che potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia per raggiungere e lasciare le proprie abitazioni, nel tratto compreso tra la Via Piè di Grotti e l’area sottostante il “Viadotto Gonnellino”.
- Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto residenti e frontisti che potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia per raggiungere e lasciare le proprie abitazioni, nel tratto compreso tra la Via Marmentana (attraverso la strada vicinale) e l’area sottostante il “Viadotto Gonnellino”.
- Direzione obbligatoria a dritto in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza della strada vicinale di congiunzione tra lo Stradone del Pipistrello e Via Marmentana.
- Via Piè di Grotti / Direzione obbligatoria a dritto, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell’intersezione con lo Stradone del Pipistrello.
Via Marmentana / Direzione obbligatoria a dritto, in corrispondenza della strada vicinale di congiunzione tra Via Marmentana e lo Stradone del Pipistrello.
La necessaria segnaletica stradale, sarà installata dalla ditta esecutrice i lavori, secondo le indicazioni della U.O. Urbanizzazioni Primarie, Mobilità e Difesa del Suolo dell’Ente.
Il richiedente o il concessionario dei lavori dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente ordinanza ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.