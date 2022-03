Home

11 Marzo 2022

Rosignano: “L’indecorosa e pericolosa situazione in cui versa l’area verde di via Boldini”

Il Coordinatore Comunale e Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Scarascia fa propria la segnalazione di numerosi cittadini residenti nella via Giovanni Boldini

Rosignano Marittimo (Livorno), 10 marzo del 2022

I residenti hanno lamentato lo stato di particolare pericolo che agli stessi e chiunque abbia comunque motivo di transitare in via Boldini a seguito dalle pericolose (ed indecorose) condizioni in cui versa la vasta proprietà insistente sulla stessa via.

Sono sotto gli occhi tutti le seguenti situazioni, documentate fotograficamente:

l’area verde, che sarebbe prestigiosa con presenza di numerosi alberi di alto fusto, si presenta in condizioni di totale abbandono e degrado, tale da far comprendere che da moltissimi anni non vi è stata fatta la benché minima attività manutentiva;

numerosi alberi di grandi dimensioni si sono abbattuti e non sono stati rimossi;

vi sono evidenti tracce di recentissimi bivacchi e presenze di persone che, comunque, frequentano abitualmente quell’area;

in prossimità del perimetro lungo la via Boldini vi sono alberi di alto fusto inclinati ed in pessime condizioni, probabilmente morti da anni anche se ricoperti da vegetazione rampicante, che creano un grave ed immanente pericolo per chi transita nella via ed anche per le abitazioni frontiste;

il muro perimetrale nel breve tratto esistente lungo il lato Sud (via Boldini) , è in condizioni disastrose e presenta numerose lesioni;

la presenza di un grande quantitativo di vegetazione secca non rimossa unitamente all’evidente presenza di bivacchi con accensione di fuochi moltiplica le possibilità di incendio.

Ci è stato riferito che, nel tempo, numerose richieste di intervento dei residenti, rivolte sia all’Amministrazione che alle forze dell’ordine, non hanno avuto esito alcuno.

E’ diffuso il timore tra i residenti che l’area in parola possa diventare , se già non lo è, terra di nessuno e di libera accoglienza per ogni tipo di sbandati e di traffici, anche illeciti.

Fratelli d’Italia porterà la questione all’attenzione del prossimo Consiglio comunale e si aspetta dal Sindaco e dalla Giunta provvedimenti rapidi ed efficaci che dovranno riguardare:

ripristino del decoro urbano;

messa in sicurezza dell’area ai fini della pubblica incolumità;

messa in sicurezza dell’area sotto il profilo antincendio;

vigilanza sotto il profilo del controllo delle frequentazioni e dei possibili reati che all’interno dell’area possono essere commessi.

Lo dichiara Stefano Scarascia, Coordinatore di Fratelli d’Italia e Consigliere Comunale

