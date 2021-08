Home

Rosignano, lo sportello informagiovani riaprirà a settembre

8 Agosto 2021

Livorno 8 agosto 2021

L’Informagiovani del Comune di Rosignano Marittimo è un servizio gratuito e aperto a tutti i cittadini che nasce dalla volontà di agevolare lo scambio di informazioni da e verso i giovani e non solo.

Nei mesi del lockdown e in generale durante la pandemia mondiale che sta caratterizzando le vite di ognuno di noi, l’Informagiovani è stato un punto di riferimento importante per tanti cittadini e cittadine che si sono rivolti allo sportello per ricevere assistenza e avere risposte alle proprie domande.

Dal 1 gennaio al 31 luglio 2021, infatti, sono state 1063 le persone che si sono presentate allo sportello di via della Costituzione 13 a Rosignano Solvay: 934 sono stati utenti over36 e 129 under 35.

Le principali richieste sono state per le prenotazioni di vaccini anti-Covid e per il download dei greenpass (circa 800).

Per gestire il curriculum e avere informazioni su lavoro od occupazione si sono presentati allo sportello 219 utenti, mentre 95 sono quelli che si sono recati al Centro Culturale Le Creste per avere info su scuola e formazione universitaria. Infine, 75 sono stati i cittadini che hanno utilizzato il servizio per iscriversi a concorsi di vario tipo.

L’Informagiovani chiude per la pausa estiva. Lo sportello riaprirà con tutti i servizi lunedì 6 settembre 2022.

