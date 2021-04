Home

13 Aprile 2021

Rosignano M.mo: Forza Italia richiede bonus bebè, per sostegno alla natalità

Rosignano M.mo (Livorno), 13 aprile 2021

“La Giunta Donati, sin dall’ insediamento, si è sempre mostrata sensibile alle problematiche delle famiglie specialmente con bambini piccoli.

Come coordinamento comunale di Rosignano M.mo abbiamo inoltrato una richiesta al Sindaco Donati per evidenziare l’ importanza che ogni amministrazione deve dare al contrasto della denatalità e quindi all’ invecchiamento della popolazione.

Il nostro Comune ha la possibilità di supportare la crescita demografica anche con iniziative concrete a sostegno della famiglia e delle nascite.

In considerazione che nell’ultimo anno il numero delle nuove nascite nel Comune di Rosignano M.mo si attesta intorno a 140 bambini/e, dato che deve assolutamente essere attenzionato in quanto evidenzia un importante calo dei nuovi nati nel nostro territorio:

abbiamo chiesto di valutare positivamente la possibilità di costituire e promozionare il “Bonus Bebè”.

Potrebbe essere utile individuare le risorse necessarie per garantire un contributo una tantum, da erogarsi in forma di detrazione di tasse e/o quote relative a servizi a domanda individuali richiesti dalla famiglia come “buono spesa” per prodotti dedicati alla cura del neonato, per ogni figlio nuovo nato residente nel Comune di Rosignano M.mo individuando opportuni criteri di accesso al contributo.

È importante rassicurare le giovani generazioni sulla possibilità di poter contare su politiche di supporto alla genitorialità, per invertire la curva di natalità e far sì che nel nostro Comune nascano più bambini/e”.

Giacomo Conforti

Coordinatore comunale Rosignano Marittimo – Forza Italia

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno – Forza Italia

