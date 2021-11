Home

22 Novembre 2021

Rosignano, manto stradale disconnesso in via della Repubblica, “l’amministrazione intervenga”

Rosignano Marittimo (Livorno) 22 novembre 2021

Lungo la strada comunale di via Della Repubblica a Rosignano Solvay, da molti anni si evidenzia un grave problema per la sicurezza stradale e per la sicurezza dei cittadini, in quanto il manto stradale è disconnesso.

La causa di tale dissesto, è dovuto dal crescere delle radici di alberi ad alto fusto, i così comunemente chiamati “Pini”.

In entrambi i lati della strada, si notano notevoli rialzi, crepe e buche.

Tutto evidenzia la grossa pericolosità per ciclisti, motociclisti e automobilisti.

Qualora dovesse avvenire uno sbandamento per colpa di queste problematiche sopra citate, se sfortunatamente l’impatto di un mezzo fosse proprio contro un albero, chi si prende la responsabilità nell’amministrazione comunale di un eventuale vittima? Il Sindaco?

La Lega Rosignano vuole evidenziare questo pericolo, incentivando i responsabili del Comune di Rosignano Marittimo e il loro Sindaco, a programmare un intervento veloce per il rifacimento stradale e risolutivo nel più breve tempo possibile per la sicurezza dei cittadini.

“Vogliamo risposta in tempi celeri, anche tramite stampa, ricordandovi che sono presenti in questo tratto stradale strutture importanti e frequentate tutto l’ anno quali l’ Istituto Tecnico Industriale (ITI), il campo sportivo di Rosignano Solvay, circoli vari e scorrimento del traffico cittadino e turistico proveniente dalla strada 206 e Superstrada.

Dunque, è evidente che, oltre al traffico dei mezzi su ruote, ci sia una notevole affluenza di persone e dunque pericolo pubblico costante”. _ Concludono gli esponenti leghisti.

