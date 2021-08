Home

Rosignano: marciapiedi e attraversamenti vere barriere architettoniche per disabili. Il Comune intervenga

9 Agosto 2021

"Accessibilità e libertà di movimento, rappresentano un indice di civiltà per ogni paese"

Rosignano M.mo (Livorno), 08 agosto 2021

Forza Italia Rosignano, consapevole della particolare attenzione di questa Amministrazione verso temi sociali ed inclusivi, sente comunque l’esigenza di soffermarci sulle condizioni dei marciapiedi

Nel nostro territorio non è solo la larghezza di alcuni marciapiedi a destare preoccupazione, quanto la loro condizione pratica caratterizzata da crepe e buche che impediscono, in molti casi, di usufruire degli spazi in maniera sicura e comoda.

Le segnalazioni che abbiamo ricevuto, e successivamente verificato, hanno evidenziato in molte zone la mancanza di appositi “scivoli” per consentire alle carrozzine di salire e scendere dal marciapiede in autonomia e sicurezza.

Abbiamo rilevato in alcuni tratti la presenza di una pavimentazione sdrucciolevole ed irregolare, che costituisce un rischio per chiunque e pregiudica la sicurezza nel caso di scarsa illuminazione o condizioni meteo avverse.

Non si tratta solo di una questione di sicurezza e comodità, ma soprattutto di una questione sociale, dato che le barriere architettoniche costituiscono una forma di discriminazione indiretta ed il loro abbattimento contribuisce a facilitare la vita di relazione delle persone con ridotta capacità di interazione con l’ambiente sociale.

È necessario garantire a bambini, anziani, genitori con passeggino, non vedenti e persone in carrozzina, l’utilizzo di tutti gli spazi comunali con dignità e in sicurezza.

“Larghezza giusta, pavimentazione liscia e rampe raccordate”, queste sono tre caratteristiche necessarie per mettere in sicurezza la vivibilità dei nostri centri urbani.

Occorre garantire la dignità della persona”.

Giacomo Conforti

Coordinatore comunale Rosignano M.mo – Forza Italia

Greta Bontà

Iscritta Forza Italia

