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Rosignano Marittimo, il Gruppo Misto: «Ciclabili invase dalla vegetazione e asfalto sconnesso. Occorre più manutenzione»

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1 Agosto 2026

Rosignano Marittimo, il Gruppo Misto: «Ciclabili invase dalla vegetazione e asfalto sconnesso. Occorre più manutenzione»

Rosignano Marittimo (Livorno) 1 agosto 2026 Rosignano Marittimo, il Gruppo Misto: «Ciclabili invase dalla vegetazione e asfalto sconnesso. Occorre più manutenzione»

Rosignano Marittimo, il Gruppo Misto attacca: «Piste ciclabili trascurate». Presentata una mozione per la manutenzione

Piste ciclabili invase da foglie e aghi di pino, vegetazione non potata che restringerebbe il passaggio e tratti di asfalto sconnessi. È quanto denunciano i consiglieri comunali del Gruppo Misto, Alessio Lampredi e Roberta Ferretti, che puntano il dito contro lo stato di manutenzione della rete ciclabile del Comune di Rosignano Marittimo.

Secondo i due esponenti dell’opposizione, «innumerevoli sono le campagne nazionali e locali per incentivare l’uso di mezzi di trasporto non inquinanti, però è inutile realizzare le piste ciclabili e poi avere dei percorsi indecorosi come nel Comune di Rosignano Marittimo».

Nel comunicato il Gruppo Misto segnala la presenza di «tratti di ciclabili piene di foglie e aghi di pino, vegetazione non potata da tempo che riduce la viabilità ad una corsia ed asfalto sconnesso», facendo riferimento anche alla documentazione fotografica allegata.

I consiglieri richiamano inoltre uno degli obiettivi indicati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Marabotti, ovvero lo spostamento verso il mare della pista ciclabile lungo la via Aurelia. «Noi come Gruppo Misto condividiamo l’idea – affermano – ma non per questo, nel frattempo, si può trascurare così la manutenzione».

Sempre secondo Lampredi e Ferretti, la vegetazione interesserebbe anche i marciapiedi, «costringendo i pedoni a camminare sulla già di per sé ridotta pista ciclabile», situazione che definiscono come «ennesima dimostrazione di trascuratezza del decoro e della sicurezza dei cittadini».

Per affrontare la questione, il Gruppo Misto annuncia di aver presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di agosto. Con l’atto i consiglieri chiedono alla maggioranza di provvedere «alla tempestiva manutenzione delle piste ciclabili del Comune e del prospiciente verde pubblico» e di predisporre, per il 2027, «un dettagliato piano di manutenzione da completarsi entro il 30 aprile 2027».

Secondo i firmatari della mozione, una maggiore attenzione alla manutenzione rappresenterebbe un beneficio non solo per i residenti ma anche per il turismo. «Lo chiedono i cittadini, ma anche i turisti che sono attratti dai territori ben tenuti e curati, condizione che allo stato attuale è carente nel Comune di Rosignano Marittimo», concludono Alessio Lampredi e Roberta Ferretti.