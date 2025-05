Home

Provincia

Rosignano Marittimo: sessantenne denunciata per spaccio di droga, sequestrata cocaina e crack

Provincia

6 Maggio 2025

Rosignano Marittimo: sessantenne denunciata per spaccio di droga, sequestrata cocaina e crack

Rosignano Marittimo (Livorno) 6 maggio 2025 Rosignano Marittimo: sessantenne denunciata per spaccio di droga, sequestrata cocaina e crack

Continuano senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cecina, impegnati in un’attività intensificata non solo contro la criminalità comune, ma anche con un’attenzione particolare al contrasto del degrado urbano.

Nel corso di un servizio esterno svolto in abiti simulati in via della Repubblica, a Rosignano Marittimo, i militari hanno notato una donna aggirarsi con fare sospetto nel centro cittadino. L’atteggiamento irrequieto della sessantenne, già nota alle forze dell’ordine, ha spinto i militarii ad approfondire il controllo.

Dopo averla fermata, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare. L’operazione ha portato al rinvenimento di quattro dosi di cocaina, per un peso complessivo di 2,40 grammi, una dose di crack da 0,80 grammi e un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre per la donna è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia dei Carabinieri della Compagnia di Cecina, finalizzata a incrementare i livelli di sicurezza urbana, prevenire le situazioni di degrado e reprimere le attività illecite legate al traffico di droga nei centri abitati.