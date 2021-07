Home

6 Luglio 2021

Rosignano: Mascherina e accesso spiagge, Donati modifica ordinanza

Livorno 6 luglio 2021

OBBLIGO DI ACCEDERE AGLI ARENILI PUBBLICI CON MASCHERINA SOLO IN CASO DI ASSEMBRAMENTI

Sulla base dell’ordinanza del Ministro della Salute, secondo cui dal 28 giugno nelle zone basso rischio epidemico non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, il Sindaco Daniele Donati con ordinanza n°377 del 6 luglio 2021 ha modificato la sua precedente ordinanza ad oggetto “Gestione degli arenili del Comune di Rosignano Marittimo per la stagione balneare 2021 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

In particolare è stato modificato il punto numero 1 delle disposizioni, limitando l’obbligo di accedere alle scogliere e agli arenili liberi del Comune di Rosignano Marittimo indossando la mascherina posizionata su naso e bocca solo ai casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale e si configurino affollamenti o assembramenti.

