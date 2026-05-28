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Rosignano: muore a 103 anni Furio Spinelli, figura di riferimento della storia locale

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28 Maggio 2026

Rosignano: muore a 103 anni Furio Spinelli, figura di riferimento della storia locale

Rosignano Marittimo (Livorno) 28 maggio 2026 Rosignano: muore a 103 anni Furio Spinelli, figura di riferimento della storia locale

La nostra comunità si stringe nel ricordo di Furio Spinelli, figura di riferimento della storia locale, scomparso all’età di 103 anni. Uomo di grandissimo spessore umano e civile, Spinelli ha dedicato la sua lunga vita alla difesa della libertà e alla costruzione di una società più giusta e solidale, prima come partigiano nella lotta al nazifascismo e poi come pioniere della cooperazione sociale nel secondo dopoguerra.

Di seguito si riporta integralmente il pensiero di cordoglio del Sindaco:

“Con la scomparsa di Furio Spinelli, all’età di 103 anni, la nostra comunità perde un uomo che ha attraversato un secolo di storia lasciando ovunque il segno dei valori più autentici: partecipazione, altruismo, lavoro e senso profondo della collettività.

Furio è stato un esempio di impegno civile e umano. Da giovane prese parte in prima persona alla lotta contro il nazifascismo, scegliendo con coraggio la parte della libertà e della democrazia. Nel dopoguerra seppe trasformare quegli ideali in azione concreta, contribuendo alla nascita della prima cooperativa sociale del nostro territorio, significativamente chiamata “La Fratellanza”: un nome che racconta bene la sua idea di società, fondata sulla solidarietà, sull’aiuto reciproco e sulla dignità del lavoro.

La sua volontà di impegnarsi nella vita politica e sociale della comunità non è mai venuta meno. Furio ha rappresentato per tutti noi una testimonianza viva di coerenza, partecipazione e responsabilità verso gli altri.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia, unito alla gratitudine per l’esempio straordinario che Furio Spinelli lascia alle nuove generazioni. Il suo ricordo continuerà a vivere nella memoria della nostra comunità.”