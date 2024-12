Home

Provincia

Rosignano: “Natale al buio, nessun responsabile”

Provincia

18 Dicembre 2024

Rosignano: “Natale al buio, nessun responsabile”

Livorno 18 dicembre 2024 Rosignano: “Natale al buio, nessun responsabile”

“In questi ultimi giorni la cronaca si è soffermata sul fatto che ad oggi 17 dicembre ancora non sono ancora accese le tradizionali luminarie natalizie salvo un brevissimo tratto all’inizio del percorso urbano della via Aurelia ed alcune luci piazzate sotto qualche albero per le quali è difficile scegliere l’aggettivo: solo brutte o anche ridicole?

La sequenza di interventi e prese di posizione è stata stucchevole, come al solito nessuno si carica la responsabilità.

Ma andiamo con ordine: le luminarie normalmente vengono posizionate e accese ai primi di dicembre (al più tardi), intorno al dieci invece si scopre che i prezzi sono aumentati e che quelli raccolti non bastano; ma scusate Signori Sindaco, Assessori, Presidenti di Pro-Loco ed addetti vari, quando li avete chiesti i preventivi? Se li avete chiesti.

Partendo per tempo, e volendolo fare, l’Amministrazione avrebbe potuto prevedere una variazione modestissima al bilancio per arrivare nei tempi giusti allo scopo, ma non è stato fatto!

Proprio questo è il vero punto dolente: è stata una disattenzione dovuta ad un evidente dilettantismo amministrativo oppure è stata un’omissione programmata da precise scelte politiche ed ideologiche di contrasto ad ogni forma di attenzione alle tradizioni che, comunque, si richiamano alla radice cristiana della nostra società?

Il sospetto è forte per la semplice considerazione che il Santo Natale non arriva certo improvvisamente, credo che la data i nostri amministratori e presidenti vari la conoscessero ma non hanno concluso nulla, salvo invocare il maltempo del pomeriggio di sabato 14 dicembre e qui siamo veramente alla presa in giro dei cittadini e di coloro che hanno versato del denaro.

Un consiglio per recuperare un minimo di credibilità: restituite le quote versate, scusatevi e cambiate mestiere”.

E’ quanto dichiara con una nota Stefano Scarascia, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia

Rosignano: “Natale al buio, nessun responsabile”