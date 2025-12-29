Home

29 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 29 dicembre 2025 Rosignano: Nuovo assessore, in corso verifiche su eventuali incompatibilità per procedere alla nomina

Donato Nardone, classe 1959, rosignanese, manager di lungo corso, figlio di un maresciallo dei carabinieri che ha lavorato nel nostro territorio, è stato individuato dal sindaco Claudio Marabotti, che ne ha chiesto la disponibilità, come possibile futuro assessore dopo le dimissioni di Roberto Repeti.

Attualmente da parte del manager, che sarà in pensione dal 1° gennaio 2026 dopo una esperienza ultraquarantennale nella gestione di situazioni complesse in aziende del settore della logistica (dove continua ad avere alcune consulenze).

Sono in corso tutte le verifiche necessarie richieste dalla normativa per quanto riguarda la compatibilità e le eventuali incompatibilità con il ruolo di amministratore pubblico. Solo al termine di questo passaggio, si potrà infatti avere l’ufficialità della nomina.