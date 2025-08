Home

Rosignano Marittimo 6 agosto 2025 Rosignano, oggi assemblea lavoratori Scapigliato davanti al Comune

Per oggi,i mercoledì 6 agosto dalle 11 alle 13 davanti alla sede del Comune di Rosignano Marittimo (Castello) è stata indetta l’assemblea sindacale dei dipendenti della Scapigliato srl.

L’assemblea è organizzata da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Fiadel e rsu.

All’ordine del giorno la proclamazione dello stato di agitazione,; la situazione riguardante il reintegro del lavoratore licenziato, la messa in discussione da parte aziendale del premio di risultato 2024; l’esame congiunto degli orari di lavoro; il blocco della turnazione non concordata e le mancate risposte in relazione alle prospettive future dell’azienda.

All’assemblea sono invitate tutte le forze politiche, le rsu del territorio e la stampa.

