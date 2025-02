Home

Rosignano, Ok all'acquisizione del fabbricato "Cinque Strade". Rilevato dal fallimento è destinato all'emergenza abitativa

12 Febbraio 2025

12 Febbraio 2025

Rosignano, Ok all'acquisizione del fabbricato "Cinque Strade". Rilevato dal fallimento è destinato all'emergenza abitativa

Rosignano Marittimo (Livorno) 12 febbraio 2025 Rosignano, Ok all'acquisizione del fabbricato "Cinque Strade". Rilevato dal fallimento è destinato all'emergenza abitativa

Confermata dal Consiglio comunale nella prima seduta del 2025 l’acquisizione del complesso immobiliare situato a Rosignano Solvay in località “Cinque Strade” – Via Alessandrini / Via II Giugno da destinare ad edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa ricorrendo all’accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. La somma necessaria per l’acquisizione – 750.000 euro oltre all’IVA per complessivi 825.000 euro – sarà imputata al Capitolo 01052.02.3388 – Acquisizione aree e immobili e finanziata, come accennato sopra. dalla Cassa Depositi e Prestiti.

L’acquisizione è stata confermata con 19 voti favorevoli, nessun voto contrario e due astenuti (Enzo Calderone e Valeria Misuri).

L’atto del Consiglio comunale è meramente confermativo di precedenti provvedimenti e pertanto non autonomamente impugnabile.

La prima delibera per l’acquisizione dell’immobile risaliva al 29 febbraio del 2024, quando era in carica la precedente amministrazione.

L’acquisizione dell’edificio delle Cinque Strade dal fallimento del Consorzio Etruria Scarl era stata da subito finalizzata all’edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa.

Per questo la delibera di un anno fa autorizzava l’allora sindaco a presentare al Tribunale di Firenze, secondo le modalità che erano indicate dalla curatela del fallimento del Consorzio Etruria, l’offerta irrevocabile di acquisto per 750mila euro da finanziare. Lo scorso dicembre il Tribunale di Firenze, attraverso i curatori del fallimento, ha comunicato che il Comune di Rosignano Marittimo era risultato aggiudicatario del fabbricato per l’importo proposto di 750.000 euro dal momento che il tentativo di vendita competitiva era andato deserto.

