Rosignano, online il bando per i contributi alle associazioni senza scopo di lucro

21 Ottobre 2022

Rosignano (Livorno) 21 ottobre 2022

Per valorizzare concretamente il lavoro e l’impegno delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle associazioni che operano sul nostro territorio in ambito sociale, l’Amministrazione Comunale ha aperto un bando pubblico per la concessione di contributi a seguito dell’emergenza Covid, che ha causato danni non solo dal punto di vista epidemiologico ed economico ma anche sotto l’aspetto dell’aggregazione e della socialità.

“Le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che operano in ambito sociale – spiega l’Assessora Alice Prinetti – svolgono, da sempre, un ruolo importante per il nostro territorio e sono state uno dei settori che ha subito più disagi e difficoltà a causa dell’emergenza covid.

Per questo l’Amministrazione Comunale ha lavorato per garantire un contributo straordinario a fondo perduto che potesse valorizzarle e sostenerle.

Questo bando ha lo scopo di sostenere una più ampia ripresa di attività e iniziative, curate direttamente dalle associazioni, nella consapevolezza di quanto sia importante la loro presenza sul territorio per creare sempre più una comunità inclusiva”.

Contestualmente, l’obiettivo è anche quello di favorire la realizzazione di una progettualità pluriennale organica e complessiva da parte delle associazioni, che risponda ai nuovi bisogni postpandemici, promuovendo la costituzione di reti permanenti di realtà che possano interagire tra loro per condividere risorse, competenze ed esperienze in campo sociale.

Le associazioni e organizzazioni di volontariato operanti sul territorio in ambito sociale interessare al contributo dovranno presentare all’Ente un progetto pluriennale organico e complessivo di attività e servizi sociali connessi al soddisfacimento delle suddette nuove esigenze e bisogni rilevati.

L’avviso, con la domanda da scaricare, è stato pubblicato sul sito del Comune di Rosignano nella sezione “Trasparenza” – “Bandi e Avvisi vari”.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente individuato quale capofila della rete delle associazioni, dovrà essere presentata entro le ore 12:00 di venerdì 11 novembre 2022, tramite Pec, inviandola in formato Pdf all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@post acert.toscana.it, o attraverso la consegna fisica all’Ufficio protocollo del Comune di Rosignano in via dei Lavoratori 21, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

La domanda dovrà riportare come oggetto “Contributo fragilità” e dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato (“Allegato 1”) o comunque riportando tutti i contenuti e le dichiarazioni previsti nel modello, necessari e anche ai fini della valutazione tecnico/qualitativa della proposta e della conseguente assegnazione dei punteggi.

