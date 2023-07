Home

Rosignano, online la graduatoria provvisoria ERP

12 Luglio 2023

Rosignano, online la graduatoria provvisoria ERP

Rosignano Marittimo (Livorno) 12 luglio 2023

Pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando integrativo ERP anno 2022 per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili sul territorio negli anni 2023 e 2024.

La graduatoria, priva dei nominativi, consente ai richiedenti di individuare la propria istanza tramite il numero di protocollo della domanda.

Le richieste inserite in graduatoria in ordine di punteggio sono 133, mentre 18 sono quelle non ammesse per mancanza dei requisiti previsti dal bando (chiuso il 28 marzo).

La graduatoria si può consultare sul sito del Comune www.comune.rosignano.livorno.it, sezione Trasparenza – Bandi e Avvisi vari.

Gli interessati entro la data del 11 agosto possono presentare opposizione alla graduatoria compilando i moduli predisposti dall’Ufficio Casa, reperibili on line di seguito alla graduatoria

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Casa (tel. 0586 724352 – 724291) e all’Ufficio Casa (tel. 0586 724522).

Inoltre è possibile richiedere informazioni più dettagliate, relative ai punteggi attributi alle singole domande o alle motivazioni di non ammissione alla graduatoria stessa, tramite e mail all’indirizzo dedicato domandeerp@comune.rosignano.livorno.it oppure direttamente al’Ufficio Casa previo appuntamento da concordare contattando per telefono i numeri 0586 724352 – 724291.

