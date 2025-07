Home

25 Luglio 2025

Rosignano, ordinanza vieta vendita e utilizzo delle bottiglie di vetro. Mute fino a 5000 euro per che vende e chi acquista

Rosignano Marittimo (Livorno) 25 luglio 2025

Ordinanza – con divieti – per scoraggiare specialmente in alcuni luoghi specifici della movida estiva a Rosignano Sovay, Castiglioncello e Vada, dalle 20 alle 6 del mattino successivo, l’utilizzo improprio nel periodo estivo di bottiglie di vetro a danno di cose e persone, che può conseguire all’abuso di bevande alcoliche da parte dei più giovani, sfociando in taluni casi in disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse. L’ordinanza, che è stata firmata con decorrenza immediata dal sindaco Claudio Marabotti e con validità fino al 15 settembre vuole tutelare anche l’ambiente e il contesto urbano, spesso interessato – si legge – dall’abbandono di contenitori di vetro, prelevati dai locali per la consumazione in strada e depositati incautamente nelle aree pubbliche, che rappresentano un pericolo per l’incolumità delle persone in relazione a utilizzi impropri.

L’atto sindacale (numero 507 del 24 luglio 2025), per quanto riguarda i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, vieta la vendita, in contenitori di vetro, di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande; la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande in contenitori di vetro.

Per i fruitori, cioè per chi acquista, il divieto è di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblicasu scogliere e arenili pubblici, nei centri storici e in particolare in Piazza della Vittoria e Pineta Marradi a Castiglioncello, Piazza Garibaldi a Vada, Lungomare Monte alla Rena e Piazza delle 4 Repubbliche Marinare a Rosignano Solvay.

I divieti previsti dall’ordinanza non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per i clienti ammessi all’interno del locale, i clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all’esercizio; i clienti che accompagnano e correlano l’asporto delle bevande all’acquisto in via principale di

alimenti in vendita presso l’esercizio stesso destinati a costituire un pasto.

Per chi non osserverà quanto disposto dall’ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

