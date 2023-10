Home

Eventi

Rosignano, osserva l’eclissi di Luna e dai una “sbirciatina” a Giove e Saturno con i telescopi del Gruppo Astronomia

Eventi

27 Ottobre 2023

Rosignano, osserva l’eclissi di Luna e dai una “sbirciatina” a Giove e Saturno con i telescopi del Gruppo Astronomia

Livorno 27 ottobre 2023 – Rosignano, osserva l’eclissi di Luna e dai una “sbirciatina” a Giove e Saturno con i telescopi del Gruppo Astronomia

Sabato 29 ottobre il Gruppo Astronomia del Museo di Storia Naturale e l’Associazione Amici della Natura organizzano una serata per ammirare la bellezza del cielo stellato.

Per l’occasione ai partecipanti sarà data la possibilità di osservare l’eclissi di Luna, con una “sbirciatina” a Giove e Saturno.

Il ritrovo è fissato per sabato 29 alle ore 21. 00 nel piazzale di Villa Pertusati a Rosignano Marittimo. I cittadini potranno utilizzare in modo gratuito i telescopi che le due associazioni metteranno a disposizione per l’osservazione del cielo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin