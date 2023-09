Home

Provincia

Rosignano: ottobre e cinture di sicurezza, municipale intensifica i controlli. Attenzione alla sospensione della patente

Provincia

20 Settembre 2023

Rosignano: ottobre e cinture di sicurezza, municipale intensifica i controlli. Attenzione alla sospensione della patente

Rosignano (Livorno) 20 settembre 2023 – Rosignano: ottobre e cinture di sicurezza, municipale intensifica i controlli. Attenzione alla sospensione della patente

Il Comando di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo informa i cittadini che a partire dalla prima settimana di ottobre, per circa un mese; saranno intensificati i controlli sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. I controlli saranno effettuati con l’uso di veicoli muniti di segni distintivi e anche con veicoli sprovvisti

Si ricorda che ai sensi dell’art. 172 cds chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 333 euro.

E se il conducente incorre, in un periodo di due anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Come tutte le campagne di sensibilizzazione, i controlli proseguiranno anche dopo la campagna stessa.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin