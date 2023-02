Home

8 Febbraio 2023

Rosignano: Pacchetto scuola, da oggi disponibili i contributi per chi è in graduatoria

“PACCHETTO SCUOLA”: DALL’8 FEBBRAIO SARANNO DISPONIBILI I CONTRIBUTI PER I CITTADINI IN GRADUATORIA

Rosignano Marittimo (Livorno) 8 febbraio 2023

Da oggi, mercoledì 8 febbraio, saranno disponibili i contributi del “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2022/2023.

I cittadini che sono stati inseriti nella graduatoria dei beneficiari, redatta per protocollo di presentazione della domanda per ragioni di privacy; riceveranno un contributo di 152,79 euro ciascuno, per le spese scolastiche (libri di testo, materiale didattico e servizi) sostenute per l’anno scolastico in corso.

I Servizi Finanziari del Comune di Rosignano Marittimo provvederanno a versare l’importo direttamente sul conto corrente di chi ha fornito il codice Iban nella domanda di richiesta del contributo.

Gli altri beneficiari (la persona che ha presentato la domanda, genitore o studente maggiorenne) che hanno scelto di riscuotere il contributo tramite il Servizio di Tesoreria Comunale; possono rivolgersi agli sportelli della Cassa di Risparmio di Volterra muniti di documento di identità e codice fiscale.

Per ulteriori informazioni

Ufficio Servizi Sociali ed Educativi

telefonare ai numeri 0586/724238 o 0586/724241 in orario di ufficio.

