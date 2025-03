Home

Rosignano: piccola centrale di smercio di cocaina in casa, denunciato un 54enne

23 Marzo 2025

Rosignano (Livorno) 23 marzo 2025

I carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà un 54enne, con precedenti specifici, gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti.

I militari, nel corso di un mirato servizio in quella via Gramsci, svolto anche in ragione di alcune segnalazioni da parte dei residenti, hanno notato l’uomo stazionare in modo insolito nei pressi di un esercizio pubblico; pertanto hanno quindi deciso di sottoporlo a controllo e, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di quattro involucri in cellophane contenenti oltre 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, un bilancino di precisione e la somma di oltre 1000 euro in banconote di vario taglio, ritenuta verosimile provento di attività di spaccio, che sono stati sottoposti a sequestro.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria labronica con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.