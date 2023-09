Home

Rosignano, “Piogge d’autunno e domande al Sindaco”

13 Settembre 2023

Livorno 13 settembre 2023 – Rosignano, “Piogge d’autunno e domande al Sindaco”

“Fratelli d’Italia ha già in passato richiamato l’attenzione sul fenomeno, tuttora non risolto, degli allagamenti cittadini dovuti non a fenomeni di particolare rilevanza atmosferica ma piuttosto ad ordinarie precipitazioni che però impattano su una realtà territoriale ove le normali manutenzioni preventive vengono colpevolmente trascurate.

E’ prevedibile facilmente che nell’imminente autunno si verificheranno fenomeni di precipitazioni anche intense, ma del tutto normali.

E’ dovere dell’Amministrazione prevedere tutti gli opportuni accorgimenti utili a mitigare le possibili gravi conseguenze che detti fenomeni possono causare, con danni anche ingenti alle attività commerciali ed ai cittadini in genere, senza considerare possibili danni all’incolumità delle persone.

Fratelli d’Italia ovviamente auspica che il nostro territorio resti esente da fenomeni veramente estremi ed eccezionali sotto il profilo della statistica meteorologica, tuttavia ci preoccupiamo che gravi danni possano derivare da avvenimenti meteo facilmente prevedibili, se non certi.

Molto spesso le cause dei danni e dei molti relativi disagi sono da ascrivere a mancate manutenzioni sistematiche e puntuali degli strumenti atti a contenere le precipitazioni.

Le piogge della fine dello scorso agosto, pur non particolarmente intense, hanno già messo in allarme la cittadinanza circa la manutenzione di tombini e caditoie.

La sensazione di generale stato di abbandono delle manutenzioni è, purtroppo, ampiamente diffusa su tutto il territorio.

Fratelli d’Italia si farà carico di portare questa diffusa sensazione in Consiglio comunale, ma lo farà non soltanto riportando le sacrosante lamentele della cittadinanza alle quali il Sindaco risponderebbe con un improbabile e generico “ tutto il possibile è stato e sarà fatto”.

Lo faremo ponendo precise domande.

Chiederemo al Sindaco se sia stato predisposto un piano, su tutto il territorio, di revisione e bonifica di tombini, caditoie ed ogni altra azione utile alla prevenzione di danni in caso di forti precipitazioni (pulizia degli argini, ripristino dei canali di deflusso, disostruzione dei ponti, etc.).

Un altro punto riguarderà il personale impiegato, cioè se siano intervenuti e/o interverranno dipendenti comunali ovvero vi siano e/o vi siano stati affidamenti esterni.

Domanderemo l’elenco delle ditte affidatarie, il numero dei contratti, il loro contenuto per quel che concerne il controllo degli interventi, le scadenze e soprattutto gli importi economici per ogni singolo impegno perché è bene che i cittadini, dopo il giudizio sull’operato, sappiano anche quanto hanno speso per arrivare a questo punto di decadimento ed incuria.

Quindi non solo lamentele , sia pur gravi e legittime, ma anche domande precise alle quali ci auguriamo seguano risposte precise e riferiremo alla cittadinanza”.

Stefano Scarascia – Capo Gruppo in Consiglio Comunale

Sabrina Necor – Dirigente comunale di F.d’I.

